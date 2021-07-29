Лето 2021: рекомендации астролога на 30 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Марс переходит в знак Девы, призывая всех направить переполнявшую их энергию в мирное – трудовое – русло. Эмоции в это время отходят на второй план, выводя на первые такие качества, как расчетливость, дальновидность и настойчивость.

Транзит Марса также будет располагать к детальному анализу всего и вся, проведению ревизии, подсчета и наведению порядка во всех сферах жизни. Станут актуальными вопросы здоровья – как никогда раньше, захочется уделить время себе и своим физиологическим потребностям.

В профессиональном отношении актуальными будут вопросы трудоустройства, повышения квалификации, улучшения условий труда. Это также один из лучших периодов для выпуска на рынок новых медпрепаратов и товаров, связанных с ЗОЖ.

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