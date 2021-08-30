Лето 2021: рекомендации астролога на 31 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Планета информации и коммуникаций, Меркурий, на целых два месяца переходит в уравновешенный и дипломатичный знак Весов. Большую роль в жизни начинает играть эстетика – даже решение сугубо технических задач должно быть красивым и гармоничным.

Но особенно значимым такое положение Меркурия станет в международной политике: любые – даже самые серьезные – конфликты будут решаться миром, без применения военной силы и давления. Возможно разрешение проблем, которые существуют долгие годы – например, давнее противостояние разных стран. Миролюбивее станут и люди, которые будут терпимее и добрее относиться друг к другу.

Читайте также: Астролог назвал самых страстных женщин Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку