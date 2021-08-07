Лето 2021: рекомендации астролога на 8 августа

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 13 часов 51 минуту по Гринвичу (15 часов 51 минуту по киевскому времени) произойдет новолуние в семнадцатом градусе знака Льва. Сложное и противоречивое время, когда, несмотря на ухудшающееся самочувствие и стремящийся к нулю эмоциональный фон, будет хотеться радости, веселья и теплого общения со старыми, все понимающими друзьями, что будет невозможно по определению.

Необходимо умерить пыл и привести желания в соответствие с возможностями, в противном случае есть риск потерять много сил, необходимых как для жизни, так и для работы.

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