Лето 2022: рекомендации астролога на 12 августа

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 1 час 37 минут по Гринвичу (3 часа 37 минут по киевскому времени) произойдет энергетически мощное полнолуние, которое индейцы Северной Америки называют осетровым, а китайцы – урожайным. Сила Луны традиционно особенно сильна в апреле и в августе, а во время полнолуния она и вовсе зашкаливает. Согласно таблице астронома Эспенака, оно станет последним суперлунием в нынешнем – 2022 – году. К тому же на этот раз расположение звезд и планет образует на небе большой космический крест, что само по себе говорит о возможной опасности. Положение усугубляет нахождение здесь Урана, Северного лунного узла и Марса, формирующего квадратуру к Сатурну, Луне и Солнце в знаке Льва, а также оппозицию к Прозерпине в знаке Скорпиона. Также стоит помнить о том, что планета войны, Марс, все еще находящаяся в связке с Ураном, а в это время соединится с сатанинской звездой Алголь (ее символ – отрубленная голова Медузы Горгоны), означающая столкновение с жестокостью и разгул темных, низких астральных энергий.

Также в карте полнолуния Плутон попадаем в Дом экстремальных ситуаций и насильственной смерти, то есть, в ауре полнолуния – плюс-минус два дня от его даты – мы получим активно-агрессивное время. Психологически это очень тяжелое время, когда человека накрывает ощущение безысходности, наступает мощный эмоциональный дисбаланс, он может впадать в крайности и испытывать проблемы со сном. К тому же в августе нынешнего года в атмосфере Земли сформировалось так называемое "огненное наказание": сама природа будет реагировать на преступления человечества штормами, ураганами, разрушениями, пожарами и наводнениями. В обществе будет много нетерпимости и несчастных случаев. Особенно важно беречь себя тем, кто относится к зодиакальным знакам так называемого "фиксированного креста" – Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям, а также тем, у кого в них в гороскопе находится скопление планет.

Также 12 августа Венера до 6 сентября зайдет в знак Льва: Венера – покровительница искусств, удовольствий и земных радостей, а знак Льва – символизирует роскошь, богатство и изобилие – связь между ними, как говорится, налицо. Это время помпезности – как в искусстве, так и в стиле жизни, "искрящихся" страстями отношений, витающих в воздухе ароматов шипровых духов и чувственных удовольствий.

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