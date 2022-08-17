Лето 2022: рекомендации астролога на 18-19 августа

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в четверг и пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Венера с Юпитером создадут точные позитивные аспекты, а транзитная Луна, проходя по знаку Тельца, натолкнется на Марс и Уран, создав на небе поистине взрывоопасную обстановку.

Такой "коктейль" из планет своеобразным образом скажется на психике жителей Земли: ими овладеет буря эмоций – как позитивного, так и негативного свойства. Они будут чередоваться, переводя человека от эйфории к отчаянию и обратно, не говоря уже о промежуточных стадиях. Такие эмоциональные "качели" могут вывести из состояния душевного равновесия даже самых психологически устойчивых людей, поэтому желательно не поддаваться негативному планетарному влиянию.

Лучше всего сосредоточиться на чем-то хорошем, а на негатив – разумеется, насколько это возможно – не обращать внимания: так удастся обезопасить себя от эмоциональных вспышек.

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