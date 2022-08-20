Лето 2022: рекомендации астролога на 21 августа

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна будет проходить по знаку Близнецов, где в это время располагается воинственный Марс – кстати, там он пробудет семь месяцев, вплоть до марта 2023 года.

Общество накроет волна красноречия: все будут на редкость убедительны, смогут убедить кого угодно в чем угодно и склонить на свою сторону даже самых упрямых и непреклонных оппонентов.

Марс в знаке Близнецов – это всегда птица-говорун и мастер словесных баталий, причем далеко не всегда мирных. Но на военных действиях это, скорее всего, скажется умиротворяющим образом: значительная часть агрессии уйдет в слова, поэтому война может из активной фазы перейти в пассивную – ее еще называют позиционной, когда обе стороны обороняются, а не нападают.

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