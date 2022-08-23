Лето 2022: рекомендации астролога на 24 августа

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце покидает знак Льва и заходит в аналитичный и практичный знак Девы, а это говорит о том, что пришло время кропотливой, рутинной и, увы, монотонной работы, которая нравится далеко не всем, но ее тоже нужно делать – нельзя "выехать" исключительно на вдохновении и душевных порывах.

Это также время подведения итогов предыдущего жизненного периода и сбора урожая – как в прямом, так и в переносном смысле. Естественно, что по результатам труда – впрочем, как и личной жизни – можно, а иногда и нужно будет провести работу над ошибками. Проанализировав собственные действия, человек сможет определить, что делал правильно, а в чем ошибся и пошел не в ту сторону. Очень важно сделать из случившегося важные выводы и не ошибаться в будущем.

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