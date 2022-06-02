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Лето 2022: рекомендации астролога на 3 июня

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Лето 2022: рекомендации астролога на 3 июня

Фото: Getty Images

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Приятное событие: Меркурий выходит из ретроградной петли и начинает двигаться по прямой, и жизнь опять приобретет логичные очертания, по которым живет и действует общество. Корреспонденция будет доходить вовремя и без искажений, а люди опять начнут лучше понимать друг друга. В последнее время возникало много недоразумений из-за того, что люди слышали совсем не то, что им говорили. Станет меньше препятствий в профессиональной деятельности, более успешными будут финансовые сделки, оживится торговля, прекратит ломаться – иногда без видимых причин – оргтехника, окажутся возможными поездки и даже путешествия. 

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