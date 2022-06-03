Лето 2022: рекомендации астролога на 4-5 июня

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу и воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна в знаке Льва приведет в движение ситуации, от которых сложится ощущение "эмоциональной распятости", когда человеку кажется, что он, как ни старайся, не в состоянии что-либо изменить: стоит "залатать" одну дырку, как тут же появляется вторая, затем третья, и так – до бесконечности. Такое внутреннее состояние очень изматывает, к счастью, продлится оно недолго – все пару дней: с выходом Луны из знака Льва оно рассеется как дым.

В это же время до 23 октября в ретроградную фазу войдет строгий, но справедливый Сатурн, призывая всех без исключения к работе над ошибками. В это время замедлятся все коммуникации, рабочие и жизненные процессы. Выполняя в Солнечной системе роль философа, Сатурн вынуждает – именно вынуждает, а не просит или предлагает – сделать инвентаризацию профессиональных достижений, бизнеса и обстоятельств личной и семейной жизни. Сатурн также заставляет человека обратить внимание на свое здоровье, особенно если в натальной карте он расположился в шестом доме гороскопа, который отвечает за здоровье.

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