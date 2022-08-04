Лето 2022: рекомендации астролога на 5-6 августа

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу и субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона, "включая" тем самым триггеры к соединению Марса с Ураном и Сатурна. Луна в Скорпионе – сама по себе не подарок: в такое время, как правило, включается программа разрушения на всех уровнях, у людей проявляются дремлющие до этого негативные качества характера – особенно страсть к насилию, в том числе и сексуальному, а отношения между людьми становятся напряженными.

В нынешнем же случае все эти проявления возводятся в квадратную степень, поэтому важно соблюдать предельную осторожность. Ситуацию несколько смягчит Юпитер, который будет посылать поддерживающие аспекты сильному Солнцу, но это тоже не лучшим образом скажется на ситуации в мире. Такая звездно-планетарная конфигурация характеризует этот период как время показухи, пускания пыли в глаза, мишуры, желания выдать желаемое за действительное и отвлечь внимания от сути любого дела, а речь чаще всего будет идти о делах преступных.

Причем коснется это как простых людей, так и публичных особ – не стоит верить их словам и обещаниям, на которые и те, и другие окажутся щедрыми.

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