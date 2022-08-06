Лето 2022: рекомендации астролога на 7-8 августа

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Стрельца: в такие периоды, как правило, пессимизм в нашем отношении к жизни и миру в целом сменяется оптимизмом. В работе – благодаря появляющемуся в такие периоды энтузиазму – удается сделать больше, чем обычно, чем непременно надо воспользоваться. Усиливается интуиция, которая позволяет предвидеть будущее – как свое, так и других людей. Негативным проявлением Луны в Стрельце является самоуверенность, склонность к риску – зачастую неоправданному, желание хвастаться своими достижениями и преувеличивать собственные силы и способности.

Особенности нынешней стрельцовской Луны состоят в том, что она создаст триумвират с Солнцем и Юпитером: велика вероятность судьбоносных встреч на высшем уровне, в которых примут участие правители государств и особы королевской крови – их результаты могут значительно изменить мировую политику.

В это время также Венера будет находиться в точном трине – аспекте, равном одной трети окружности – к Нептуну в знаке Рыб, а это создает эффект "ворот Золушки" – так называют мгновения удачи, которая способна изменить нашу жизнь к лучшему. Это также самые сильные в энергетическом отношении дни года и срединная точка между двумя затмениями – период неожиданных и непредсказуемых событий.

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