Лето 2023: рекомендации астролога на 11 июля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Воинственная планета, Марс, до 28 августа переходит в знак Девы, что распылит его боевую силу и активность, сделав его не таким агрессивным, как обычно. На фронте возможен спад напряженности, в быту все мы станем более практичными, найдем применение своим талантам и возможностям в новых профессиональных и жизненных сферах.

Это также прекрасное время для того, чтобы наводить порядок на всех уровнях – от дома или квартиры и папок на рабочем столе до профессиональных вопросов, событий в личной жизни и общения с близкими людьми. Марс также усилит критическое отношение как к себе и окружающим нас людям, так и к миру в целом. Нам будет казаться, что все в нем устроено неправильно. Конечно, определенные основания у нас для этого будут, но изменить что-либо в глобальном смысле, увы, не в наших силах.

После пребывания в страстном знаке Льва Марс, попав в "объятия" Девы, поумерит свой романтический и любовный пыл, чему поспособствует и "петля" – ретроградное движение – планеты любви Венеры. В чувствах мы станем более расчетливыми, а возможно, и корыстными, предпочитая финансовые факторы бескорыстной любви.

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