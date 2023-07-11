Лето 2023: рекомендации астролога на 12 июля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Меркурий на две с половиной недели переходит в знак Льва, что самым непосредственным образом отразится на нашей коммуникативности – к общению будут стремиться даже самые замкнутые и закрытые от окружающих люди. Наша речь станет яркой и убеждающей, хотя и несколько высокопарной, что особенно хорошо для рекламы, пиара, общественных и политических акций. Люди в такое время с удовольствием играют в интеллектуальные игры и становятся участниками – и зрителями – ярких шоу.

В это же время Плутон создает напряженный аспект к Северному и Южному лунным узлам, что – уже в который раз! – создаст турбулентное время для всего человечества. Велика вероятность непредвиденных – необязательно неприятных, но необычных и неоднозначных событий. Самое важное в данной ситуации – то, что приготовиться к ним, просчитав при этом все вероятные риски и их последствия, невозможно, но находиться, что называется, во всеоружии, не только можно, но и нужно, это не позволит никакой – даже внезапной – ситуации застать нас врасплох.

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