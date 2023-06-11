Лето 2023: рекомендации астролога на 12 июня

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

День, когда сразу две крупные планеты Солнечной системы перемещаются в пространстве, что самым непосредственным образом отразится на жизни на Земле.

Во-первых, планета общения и контактов Меркурий на две с половиной недели переходит в знак своей силы – Близнецы. Поддерживая инициативы Солнца, он внесет в наши жизнь активность и энтузиазм в действиях. В это время стартуют социальные проекты, направленные на помощь тем, кто в этом нуждается. Выяснять отношения люди – даже самые высокопоставленные – в соответствии с положением Марса в знаке Льва будут в словесных дебатах и баталиях, а не на поле боя, хотя вербальность не сделает их менее яркими и жаркими.

Во-вторых, в этот же день – и вплоть до 2024 года – Плутон вернется в знак Козерога, который в глобальном масштабе отвечает за вертикаль власти. Это значит, что обстоятельства снова вернут мир к решению старых геополитических проблем, которые в свое время были поставлены на паузу, а теперь снова потребуют к себе внимания. В это время также возможна смена или переход власти из одних рук в другие – правда, это произойдет мирно, в соответствии с духом и буквой закона, а не насильственным путем – при помощи переворота.

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