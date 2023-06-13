Лето 2023: рекомендации астролога на 14-16 июня

О том, на что в эти дни стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

С 14 по 16 июня транзитная Луна проходит по знаку Тельца. Как правило, в такие дни мы стремимся, как принято говорить в таких случаях, взять от жизни все: нас одолевает страсть к предметам роскоши, вкусной еде и, конечно же, чувственным удовольствиям – от ни к чему не обязывающего секса до великой и чистой любви. Высоты духа нам мало интересны - мы становимся более приземленными – неудивительно, ведь Телец является земным знаком – и практичными. Но – одновременно – мы делаемся нерасторопными и даже ленивыми, поэтому важные дела, требующие быстроты реакции, на эти дни лучше не планировать, а вот монотонная, детальная работа даст очень хорошие результаты. Особенно осторожными в эти дни необходимо быть тем, кто следит за своим весом и борется с лишними килограммами: повышенный аппетит, который наблюдается в период, когда Луна находится в знаке Тельца, может выйти боком – в буквальном смысле этого слова.

Помимо этого, в данный конкретный промежуток времени на пребывание Луны в Тельце будет оказывать влияние ее соединение с Юпитером, что сделает возможными события, которые принято называть чудесами. Можно браться за решение любых – даже очень сложных – задач, у них будут все шансы на успех. Поэтому, если какое-то важное дело давно дожидалось своего часа, возможно, оно наступит именно в эти дни.

Ближе к 16 июня целая конфигурация планет – соединение Луны с Ураном и пребывание в знаке Тельца таких космических, "тяжеловесов", как Уран и Юпитер – приведут к неожиданным событиям в самых разных сферах. Необходимо приготовиться к тому, что ситуация может резко измениться как в политической и социальной, так и в профессиональной и личной жизни.

Читайте также: