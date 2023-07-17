Лето 2023: рекомендации астролога на 18 июля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Лунные узлы переходят с оси Телец-Скорпион на ось Овен-Весы, где они пробудут до января 2025 года, что осложнит тему личной жизни всем знакам Зодиака без исключения. С учетом того, что Венера до октября нынешнего года будет пребывать во Льве, можно предположить, что на первый план у всех нас выйдут собственные интересы, что говорит о разумной – а иногда и завышенной – доле эгоизма. Главное, разобраться, до какой степени можно заходить в своем эгоизме, думая только о своих потребностях и желаниях, а где нужно остановиться и пойти на компромисс.

В обществе в целом возьмут верх марсианские настроения: произойдет откат от дипломатических отношений и достигнутых договоренностей, активизируются военные действия. Решения на всех уровнях будут приниматься резко и амбициозно, в фаворе окажутся прежде всего военные и спортсмены.

Овен – один из знаков оси, на которой расположатся Лунные узлы – дает всему начало, создает новое, играет роль первопроходца или своего рода бульдозера, чья задача сокрушить стены и стереть все границы, чтобы продолжалась эволюция. Для некоторых стран это период энтузиазма и начала построения новых форм управления, то есть, очередной – так сказать, с чистого листа – этап в их истории.

В целом ось Овен-Весы учит нас развивать собственную индивидуальность, ставить личные границы, а окружающих помещать в определенные рамки, при этом сохраняя с ними хорошие, добрые отношения. В мировом масштабе время непростое, но страны, исходя из своих – ситуативных – соображений, могут создавать коалиции и альянсы.

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