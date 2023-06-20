Лето 2023: рекомендации астролога на 21-23 июня

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Время с 21 по 23 июня переполнено событиями, которые так или иначе связаны с Луной, звездами и планетами.

Во-первых, 21 июня – время летнего солнцестояния, пик которого придется на 14 часов 57 минут по Гринвичу, и самый длинный световой день в году. В Древней Греции, если верить некоторым календарям, этот день означал начало Нового года, после чего оставался один месяц до начала Олимпийских игр. Приблизительно в это же время проводились торжества в честь бога Кроноса, который сначала "отвечал" за земледелие, а затем – за ход времени. Во времена Киевской Руси на день летнего солнцестояния приходился праздник Ивана Купала, который сейчас – по новому стилю – отмечают 7 июля. Считалось, что это время разгула всякой нечисти – от домовых до водяных и русалок. Согласно народным поверьям, в этот день надо собирать как лечебные травы, которые в это время набирают полную силу, так и "лютые коренья" и "злые былия" для колдовских зелий, а заодно и искать цвет папоротника, который якобы помогает найти клад.

Во-вторых, 21 июня Марс, находясь в точном соединении с Лилит (Черной Луной) в 19-м градусе Льва, делают точный – напряженный – аспект к Прозерпине: это время мощного магического воздействия, причем нацеленного не на мирные, а на злые цели. Тем, кто решит воспользоваться ситуацией и каким-то эзотерическим способом захочет нанести вред другим людям, стоит помнить о том, что бумеранг в таких случаях неизбежен. Впрочем, несмотря на вышесказанное, в такие дни гораздо больше света, чем тьмы, а усилить действие добра помогут коллективные ритуалы и молитвы.

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