Лето 2023: рекомендации астролога на 7-9 июня

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Водолея, что, как правило, не лучшим образом влияет на человеческую психику, делая нас более возбудимыми, чувствительными и впечатлительными. Главное желание в это время – жажда перемен на всех уровнях, от глобального до бытового и хозяйственного: может, например, появиться желание как изменить мировой порядок, так и переставить мебель или заменить шторы. Не стоит отказывать себе в решении хотя бы тех вопросов, которые нам под силу, а это перемены в своей жизни и собственном доме. К более серьезным шагам необходимо относиться осторожно – под влиянием необдуманного увлечения к новому и увлекательному можно совершить ошибку, над исправлением которой впоследствии придется долго и упорно работать.

Нынешний проход транзитной Луны по Водолею осложнится еще и тем, что там уже довольно долгое время находится Плутон, которую астрологи часто называют "планетой смерти". В общественной жизни он может стать триггером для бунтарских настроений. Причем это коснется не только тех стран, население которых живет за чертой бедности, но и вполне благополучных государств. Дело в том, что энергии Плутона не считаются с реальным положением вещей, скорее, их "настроение" можно определить так: "Я дерусь просто потому, что я дерусь".

Что касается природы, то в это время нужно быть готовыми к резким переменам погода, когда жара сменяется прохладой и наоборот. Также велика вероятность неожиданностей во всех жизненных сферах, но особенно могут удивить близкие люди, чье поведение будет далеко от привычного.

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