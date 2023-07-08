Лето 2023: рекомендации астролога на 9-10 июля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье и понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, проходя по знаку Овна, соединяется с Белой Луной, которая играет роль ангела-хранителя, и Хироном, что образует на небе очень интересную комбинацию.

Учитывая ее, во-первых, надо быть готовыми к неожиданным парадоксальным и двойственным ситуациям, которые еще вчера невозможно было предвидеть, а уже завтра не поверится в то, что подобное вообще не могло произойти. Главное в таких случаях – спокойно принимать то, что мы не в силах изменить, тем более что продлится такая – замысловатая ситуация – всего три дня. Во-вторых, необходимо тщательно проверять все, что так или иначе связано с финансами – от чеков из супермаркета до состояния банковских счетов, слишком велика вероятность ошибки, которая повлечет за собой материальные потери.

Также в эти дни на небе сложится довольно опасная конфигурация: Меркурий, Плутон, а также Северный и Южный лунные узлы сформируют большой космический крест, который продержится на небе несколько дней. Это чревато повышенной аварийностью и масштабными военными действиями, но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен – в любом случае необходимо соблюдать осторожность.

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