Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой

Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года / © Credits

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В мифологическом образе Козерога соединяются путь к вершине и испытание властью. Это восхождение требует сил, выдержки и способности преодолевать препятствия, но именно на высоте появляется опасность забыть, ради чего был проделан весь путь, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Чем выше человек поднимается, тем сильнее может становиться желание удержать достигнутое, получить ещё больше влияния и доказать своё превосходство. Именно эту теневую сторону стремления к вершине и раскрывает Лилит в Козероге. С её приходом особенно сильными могут стать амбиции, жажда признания и желание любой ценой занять высокое положение.

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При транзите по Козерогу возрастает количество войн за должность и влияние в государственных органах и структурах разных стран. А для Украины этот период особенно тяжелый, ведь в гороскопе на 24/08/1991 Лилит в Козероге.

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В астрологической традиции Лилит связана с запретными желаниями, вытесненными стремлениями и теми сторонами личности, которые человек не всегда готов показывать окружающим. Она раскрывает область искушений, где особенно сильно хочется получить свободу, признание, влияние или возможность больше ни от кого не зависеть.

Ваша Лилит в знаке Козерога, если вы родились в периоды:

02.12.1955 — 26.08.1956

06.10.1964 — 01.07.1965

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10.08.1973 — 05.05.1974

14.06.1982 — 10.03.1983

19.04.1991 — 12.01.1992

22.02.2000 — 17.01.2000

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03.01.2009 — 30.09.2009

09.11.2017 — 05.08.2018

А это значит, что в ближайшие 9 масяцев вам прийдется пройти через испытания, отработать кармические долги и научиться противостоять соблазнам Лилит (Черной Луны).

С приходом Лилит в Козерог особенно сильным становится стремление к высокому положению, деньгам, влиянию и признанию. Карьера может превратиться в главную арену, на которой хочется доказать собственную силу. Тогда профессиональные достижения перестают быть просто результатом работы и превращаются в средство самоутверждения. Чем выше планка, тем труднее остановиться.

Теневая сторона Козерога связана с властью и иерархией. Поэтому отношения с начальством, руководителями и людьми, от которых зависит профессиональное положение, могут проходить через напряжённые испытания. Замечание начальника легко принять за личное унижение, обычное требование — за попытку подавить, а рабочую конкуренцию — за борьбу против себя.

Иногда ситуация развивается в противоположную сторону. Служебное положение используется как инструмент давления на подчинённых, усиливается контроль, возрастает количество претензий, а ошибки сотрудников рассматриваются гораздо строже, чем их достижения. В коллективе может появиться атмосфера, где каждый пытается доказать своё превосходство и сохранить влияние.

Также волна Лилит проходит через государственные учреждения и официальные структуры. Документы могут оформляться дольше ожидаемого, чиновники — возвращать заявления на доработку, появляться дополнительные требования и формальности. Особенно раздражающими становятся ситуации, когда приходится несколько раз объяснять одно и то же или доказывать право на то, что ранее казалось очевидным.

Для людей с натальной Лилит в Козероге или Раке этот период может оказаться тяжелее. То же относится к тем, у кого Козерог — важная часть личного гороскопа и в нём находятся планеты, связанные с карьерой, деньгами, отношениями с властью или личной инициативой. Транзит способен активировать уже знакомые жизненные сюжеты и вывести их на новый уровень.

Но тень Козерога проявляется не только через борьбу за власть. Иногда испытанием становится сама ответственность. Возникает желание отказаться от руководящей роли, не брать на себя дополнительные обязательства, избежать принятия решений или переложить сложную задачу на кого-нибудь другого. Особенно трудно приходится там, где невозможно спрятаться за обстоятельствами и требуется лично отвечать за результат.

Козерог подчиняется правилам, законам и установленному порядку, а Лилит любит проверять границы. Отсюда возникают намеренные нарушения норм — от демонстративного отказа следовать инструкциям до серьёзных конфликтов с официальными требованиями. В повседневной жизни это может выглядеть гораздо проще — систематические опоздания, пренебрежение рабочим распорядком, отказ соблюдать дресс-код или принципиальное «буду делать по-своему».

Тема авторитетов тоже выходит на первый план. Старший возраст, должность или профессиональный опыт другого человека могут вызывать желание спорить и провоцировать. Особенно остро воспринимается ситуация, когда кто-то пытается учить, контролировать или указывать, как правильно поступать. В ответ появляется демонстративное неповиновение.

Однако Лилит способна привести и к другой крайности — преклонению перед статусом. Высокая должность, известность, деньги, дорогие вещи и влиятельные знакомства начинают восприниматься как доказательство ценности человека. Возникает желание соответствовать определённому социальному кругу и поддерживать образ успешной жизни даже тогда, когда реальные возможности этого не позволяют.

Не менее сильной оказывается боязнь потерять уже достигнутое. Ради сохранения должности приходится терпеть начальника, ради зарплаты — чрезмерную нагрузку, ради статуса — жизнь по чужим правилам. В какой-то момент человек уже не понимает, чего хочет сам, потому что всё его внимание занято сохранением того, что удалось получить.

Лилит в Козероге особенно ярко проверяет способы достижения целей. Конкуренция за должность, деньги, клиентов или влияние может перейти допустимые границы. Появляется соблазн воспользоваться чужими слабыми местами, сыграть на страхе увольнения, удерживать сотрудника зависимостью от зарплаты или добиваться нужного решения административным давлением.

На коллективном уровне Лилит в Козероге усиливает темы политической власти, государственного управления, крупных корпораций, финансовых центров и контроля над ресурсами. Обостряется борьба между теми, кто хочет сохранить существующую систему, и теми, кто стремится получить доступ к рычагам управления.

В карьерной сфере это может стать временем серьёзного пересмотра целей. У кого-то появится желание занять руководящую должность, расширить бизнес или добиться большего влияния. Другие, напротив, поймут, что больше не хотят работать в жёсткой иерархии и начнут искать самостоятельный путь.

И здесь возникает главный вопрос этого транзита — какова цена профессионального успеха?

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