Лилит в Стрельце с 20 декабря 2015 до 15 сентября 2026: что нас ждет в это время

Лилит в Стрельце с 20 декабря 2015 до 15 сентября 2026 / © Associated Press

20 декабря в 21:12 (gmt+2) Лилит входит в знак Стрельца, открывая новый кармический цикл до 15 сентября 2026. В период этого транзита усиливаются конфликты вокруг религии, философии, образования, а также политических и культурных систем, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Лилит — символ теневой стороны, искушений и скрытых страхов. Воронка, через которую уходит ресурс, если проявлять слабость и поддаваться искушениям этой негативной кармической точки. Знак Стрельца связан со сферой философии, духовности, образования, путешествий и поиска смысла.

Лилит в Стрельце пробуждает соблазн возвести личные убеждения в абсолют и требовать, чтобы мир жил по ним. В этот период привычные ориентиры начинают давать сбой. В сфере морали и этики мы сталкиваемся с ситуациями, в которых старые правила перестают работать, и возникает необходимость выработать собственные принципы, основанные на принципах морали и внутренней зрелости.

Мировоззрение в этот период проходит через кризис — горизонты расширяются через разрушение иллюзий. Только так становится возможным увидеть глубину и обрести более цельное понимание мира. Лилит в Стрельце приносит внешние вызовы, такие как столкновение с чужими идеологиями, конфликты на религиозной почве. Но именно они становятся ключом к росту, потому что заставляют искать внутренний источник мудрости, формировать собственные ориентиры и открывать глубину понимания мира.

Архетипический образ Лилит в Стрельце раскрывается как тень философа и странника, который идёт по миру и с каждым шагом подвергает сомнению собственную карту. Его путь не обещает готовых ответов, напротив, он учит, что истина никогда не приходит извне в завершённой форме. Она рождается внутри, в глубине сердца и сознания, и именно внутренний поиск становится единственным надёжным ориентиром, даже тогда, когда внешние системы рушатся и привычные направления исчезают, словно старые дороги, ведущие в никуда.

Там, где раньше были ясные маршруты и готовые ответы, остаётся пустота, требующая нового взгляда. Этот вакуум дает возможность найти собственный путь, выстроить внутренний компас и двигаться вперёд уже по своему путеводителю.

В нынешних условиях Лилит в Стрельце проявится особенно ярко через кризис доверия к фигурам авторитета. Учителя, наставники, лидеры мнений и даже целые идеологические системы подвергнутся сомнению и разоблачению. Образовательные и духовные институты все чаще могут сталкиваться с критикой. А общество будет задаваться вопросами о честности и истинности тех, кто претендует на роль проводников.

Этот транзит словно вскрывает иллюзии, показывая, что внешние авторитеты не всегда являются носителями истины, и именно утрата доверия становится толчком к поиску внутреннего компаса и собственных ориентиров.

Лилит в Стрельце затрагивает тему путешествий и границ гораздо глубже, чем просто перемещения в пространстве. Этот транзит может проявиться в кризисах, связанных с миграцией, пересечением культурных различий и поиском свободы в новых условиях. Для тех, кто оказывается за пределами родной страны, он становится испытанием адаптации, поскольку возникают новые правила и условия, требующие переосмысления.

Мигранты могут столкнуться с внутренним конфликтом между сохранением своей идентичности и необходимостью вписаться в чужую культурную среду. Лилит словно подталкивает к осознанию, что границы — не только внешние, но и внутренние: это границы мировоззрения, привычек, веры. Социальная интеграция за рубежом превращается в поиск внутренней свободы и в способность соединить разные культуры внутри себя, сохраняя при этом собственную истину.

Цикл Лилит — 9 лет. Негативная кармическая точка меняет знак каждые девять месяцев — и каждый раз её переход ощущается как тонкий сдвиг в окружающей среде: будто воздух наполняется новой вибрацией, на горизонте проступает невидимая трещина, а смысл привычных вещей становится более резким и откровенным.

В Стрельце Лилит раскрывает свои качества особенно выразительно — драматично, символично, даже пророчески. Потому что здесь тень встречается с огнём истины.

Лилит — мифологический архетип первой Женщины, той, что ушла из Эдема, потому что отказалась жить в подчинении. Её имя многократно преломлялось в разных культурах: где-то её считали демоницей, где-то — хранительницей женской свободы, где-то — силой, которая пробуждает то, что человек прячет от самого себя.

Но одно в образе Лилит неизменно. Она показывает правду о наших желаниях, о том, чего мы боимся, и о том, что мы не можем больше подавлять. Это тень освобождения, но она действует в начале через дискомфорт, а потом происходит прорыв.

Энергетический фон в этот период становится более резкий. Люди начинают замечать то, что раньше обходили стороной. То, что было спрятано под красивыми идеями, всплывает наружу. Этот транзит меняет атмосферу общества:

усиливается конфликт идеологий,

люди становятся более категоричными,

усиливается тема «моя истина против твоей»,

вспыхивают споры о свободе, морали, правоте, духовности, смыслах,

возрастает интерес к эзотерике, философии, путешествиям, поиску пути,

многие уходят в «внутреннюю эмиграцию»,

возрастает тяга к бегству — в мечты, религию, идею, дорогу.

На личном уровне этот транзит пробуждает глубокий внутренний поиск. Многие могут почувствовать:

потребность говорить правду,

желание перестать жить по чужим правилам,

зов путешествия — реального или духовного,

тягу к свободе,

стремление к новым смыслам,

невозможность оставаться в старой системе убеждений.

Это время, когда в каждом из нас просыпается внутренний учитель и мы слышим тихий голос истины, который годами был заглушен привычками, страхами или зависимостью от чужого мнения.