Лопнут со смеху: астролог назвал самые смешливые знаки Зодиака

Некоторым для смеха необходим серьезный повод в виде анекдота или выступления известного юмориста.

Другим же для этого, как говорят в народе, достаточно показать палец – они тут же начнут неудержимо хохотать. Астролог Людмила Булгакова назвала самые смешливые знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не только умеют заразительно смеяться, но и легко подмечают смешное в окружающем мире. Причем их может рассмешить как сложный английский юмор, так и примитивные "комедии положений", связанные, например, с падением персонажа в кино или на сцене театра. Представители знака часто друзей и любимых выбирают с таким же, как и у себя, чувством юмора: так, что называется под рукой, всегда есть люди, с которыми можно от души посмеяться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы как люди широкой души и натуры, пребывая в хорошем настроении, чувствуют себя особенно хорошо и благостно, а такое состояние связано у них – как, впрочем, и у представителей других знаков – со смехом и весельем. Но у Львов такие случаи связаны прежде всего с возможностью пошутить самим: им очень нравится ощущать себя в центре всеобщего внимания и ловить на себе восхищенные взгляды окружающих, в которых, как правило, недостатка не бывает.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, будучи легким – воздушным – знаком, любят как посмеяться, так и пошутить. Причем много им для этого не нужно – их может развеселить любая смешная ситуация, независимо от настроения, в котором они сейчас находятся: плохое при этом улучшится, а хорошее станет еще лучше. Единственное, чего никогда не позволяют себе представители знака, так это выбирать в качестве объекта шуток несчастья и увечья других людей – будучи эстетами, они считают такие шутки недостойными.

Читайте также: Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут подстерегать искушения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку