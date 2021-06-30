Лунная диета на 1 июля: день, когда нужно отказаться от спиртных напитков

Лунная диета на 1 июля: день, когда нужно отказаться от спиртных напитков

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна.

День категорически не подходит для похудения – не стоит напрасно тратить на этот процесс время и силы.

Особенно внимательно в это время нужно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – необходимо отказаться от спиртных напитков, включая даже слабоалкогольные коктейли и пиво. Под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища, соления и копчености.

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Пользу организму принесут фиточаи, травяные настойки, а также сезонные овощи, фрукты и ягоды всех оттенков красного цвета – прежде всего малина и смородина.

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