Лунная диета на 10 июля: день, когда нужно отказаться от вредных привычек

Лунная диета на 10 июля: день, когда нужно отказаться от вредных привычек

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

10 июля - 30-1 лунные дни, новолуние в знаке Рака.

Не самый благоприятный день для похудения, поэтому не стоит напрягать организм, предъявляя к нему завышенные требования.

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Из-за большой вероятности пищевой аллергии необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей. Жидкость – супы, чай, кофе, соки, компоты и даже минеральную воду – нужно исключить из рациона или хотя бы резко ограничить ее количество: она будет плохо выводиться из организма и может "осесть" в нем в виде отеков.

Необходимо также отказаться от вредных привычек – хотя бы на этот день.

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