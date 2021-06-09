Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лунная диета на 10 июня: день, когда нужно есть каши

Лунная диета на 10 июня: день, когда нужно есть каши

www.credits

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем

10 июня - 30-1 лунные дни, новолуние в знаке Близнецов. 

Не самый благоприятный день для похудения, поэтому не стоит напрягать организм, предъявляя к нему завышенные требования. 

Из-за большой вероятности пищевой аллергии необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей.

Жидкость – супы, чай, кофе, соки, компоты и даже минеральную воду – нужно исключить из рациона или хотя бы резко ограничить ее количество: она будет плохо выводиться из организма и может "осесть" в нем в виде отеков. 

Необходимо также отказаться от вредных привычек – хотя бы на этот день. 

Читайте также: Еда по гороскопу: какие блюда предпочитают знаки Зодиака