Лунная диета на 11 июля: день, когда можно применять лечебное голодание

Лунная диета на 11 июля: день, когда можно применять лечебное голодание

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

11 июля - 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва.

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни. Заглушить закономерное в таких случаях чувство голода помогут занятия спортом.

Также читайте Циклическое или интервальное голодание: быстрый эффект без вреда для здоровья

Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. Все остальное вполне можно употреблять в пищу, но – с одним условием: необходимо соблюдать меру и урезать привычные порции.

Читайте также: Кофеин: где он есть кроме кофе и какая его дневная норма

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку