Лунная диета на 11 июля: день, когда можно применять лечебное голодание

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
11 июля - 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва.
День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни. Заглушить закономерное в таких случаях чувство голода помогут занятия спортом.
Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. Все остальное вполне можно употреблять в пищу, но – с одним условием: необходимо соблюдать меру и урезать привычные порции.
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