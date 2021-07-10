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Лунная диета на 11 июля: день, когда можно применять лечебное голодание

Лунная диета на 11 июля: день, когда можно применять лечебное голодание

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

11 июля - 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва. 

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни. Заглушить закономерное в таких случаях чувство голода помогут занятия спортом. 

Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. Все остальное вполне можно употреблять в пищу, но – с одним условием: необходимо соблюдать меру и урезать привычные порции. 

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