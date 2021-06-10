Лунная диета на 11 июня: день, когда можно позволить себе гастрономические излишества

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

11 июня - 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака.

День благоприятен для похудения – можно применять лечебное голодание, подбирать новую диету, устраивать разгрузочные дни. Утолить закономерный в таких случаях голод помогут посильные занятия спортом.

Те, кто не настроен на потерю лишних килограммов, вполне может позволить себе гастрономические излишества, но при этом необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. Все остальное вполне можно употреблять в пищу, но – с одним условием: необходимо соблюдать меру и урезать привычные порции.

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Звезды рекомендуют сегодня включить в рацион такие блюда, как овсянка с фруктами (благо, сезон позволяет), смузи из зеленых фруктов и овощей, фруктовый салат и овощное рагу.

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