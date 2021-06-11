Лунная диета на 12 июня: день, когда можно есть все

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

12 июня - 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака.

День не подходит для похудения – не стоит тратить на соответствующие бесполезные "процедуры" время и силы.

Есть можно все без исключения, но – при соблюдении одного условия: порции желательно урезать ровно наполовину.

От грибов и мяса можно не отказываться, но желательно, чтобы оно было от "быстрых" животных – стоит предпочесть баранину, а вот более "медленные" говядина и свинина пользы не принесут.

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Можно включить в рацион каре ягненка, греческий салат и имбирное печенье. Необходимо также добавить в блюда так называемые "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.

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