Лунная диета на 13 июня: день, когда еда должна быть легкой

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

13 июня - 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Рака.

День не подходит для похудения, так что не стоит мучить себя бесполезными диетами, постами и голоданием.

Нежелательно как ограничивать себя в еде, так и переедать: еда должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться. Желательно включить в рацион как термически обработанные – тушеные и запеченные, так и сырые – в виде салатов – овощи, а вместе с ними – другие привычные для вас продукты. Идеальным выбором станет рататуй, лобио с овощами, а на десерт – морковный бисквит.

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Фиточаи позволят очистить организм от шлаков и токсинов. Наиболее полезными станут так называемые седативные травы – ромашка, мелисса и мята. Правда, принимать их – во избежание сонливости – лучше во второй половине дня.

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