Лунная диета на 14 июля: день, когда можно приготовить легкий овощной суп

Лунная диета на 14 июля: день, когда можно приготовить легкий овощной суп

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

14 июля - 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы.

Нейтральный день для похудения. Тем не менее от голодания необходимо отказаться – сегодня как для работы, так и для личной жизни необходимы силы.

Также читайте Вкусные налистники с соленым творогом: рецепт от Андрея Величко

Рекомендуется исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры. Их можно заменить более полезными для здоровья продуктами: молоком, творогом, овощами и ягодами. Чтобы питаться правильно, но при этом вкусно, можно приготовить легкий овощной суп, вареники с ягодами и любимый с детства молочный коктейль.

В употреблении алкоголя необходимо соблюдать умеренность: максимальная разрешенная доза – бокал сухого вина.

Читайте также: Еда по гороскопу: какие блюда предпочитают знаки Зодиак

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку