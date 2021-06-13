Лунная диета на 14 июня: день, когда нужно быть осторожным с алкоголем

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

14 июня - 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Льва.

Нейтральный день для похудения. Тем не менее от голодания необходимо отказаться – сегодня как для работы, так и для личной жизни необходимы силы.

Рекомендуется исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры. Их рекомендуется заменить более полезными для здоровья молоком, творогом, овощами и ягодами. Чтобы питаться правильно, но при этом вкусно, можно приготовить творожный пудинг или вареники с уже созревшими ягодами, сырный суп с грибами и молочный коктейль.

В употреблении алкоголя необходимо соблюдать умеренность – он может стать причиной недомогания.

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