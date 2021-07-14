Лунная диета на 15 июля: день, когда питание может быть разнообразным

Лунная диета на 15 июля: день, когда питание может быть разнообразным

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

15 июля - 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы.

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит, пользы организму это все равно не принесет, зато может вызвать недовольство собой и окружающим миром, плавно переходящее в депрессию.

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Питание может быть разнообразным – разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности.

А вот количество употребляемой жидкости – молока, соков, чая и даже воды, а также молочных продуктов необходимо ограничить.

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