Лунная диета на 15 июля: день, когда питание может быть разнообразным

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
15 июля - 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Девы.
Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит, пользы организму это все равно не принесет, зато может вызвать недовольство собой и окружающим миром, плавно переходящее в депрессию.
Питание может быть разнообразным – разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности.
А вот количество употребляемой жидкости – молока, соков, чая и даже воды, а также молочных продуктов необходимо ограничить.
Читайте также: Диета на гречке: эффективность, особенности, плюсы и минусы