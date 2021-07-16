Лунная диета на 17 июля: день, когда нужно есть овощное рагу

Лунная диета на 17 июля: день, когда нужно есть овощное рагу

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

17 июля - 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов.

День благоприятен для похудения – можно смело планировать любые мероприятия, направленные на этот результат.

Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пиши, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться довольно долгое время.

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Лучшее меню этого дня – вегетарианские блюда, составленные из большого количества ингредиентов – например, овощное рагу или постный борщ.

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