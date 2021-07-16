Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лунная диета на 17 июля: день, когда нужно есть овощное рагу

Лунная диета на 17 июля: день, когда нужно есть овощное рагу

www.credits

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

17 июля - 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов. 

День благоприятен для похудения – можно смело планировать любые мероприятия, направленные на этот результат. 

Лечебное голодание – разумеется, назначенное лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пиши, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться довольно долгое время. 

Лучшее меню этого дня – вегетарианские блюда, составленные из большого количества ингредиентов – например, овощное рагу или постный борщ. 

Читайте также: Еда по гороскопу: какие блюда предпочитают знаки Зодиак