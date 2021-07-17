Лунная диета на 18 июля: день, когда стоит сварить суп из разных видов капусты

Лунная диета на 18 июля: день, когда стоит сварить суп из разных видов капусты

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

18 июля - 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона.

День не подходит для похудения, так что не стоит мучить себя отказом от еды: ожидаемого результата это не даст, только отнимет и без того иссякающие силы.

Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Избежать пищевого отравления позволит тщательный контроль над качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов.

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От мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять в пищу простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов, такие, например, как суп из разных видов капусты – брокколи и цветной.

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