Лунная диета на 19 июля: день, когда не рекомендуется голодать

Лунная диета на 19 июля: день, когда не рекомендуется голодать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

19 июля - 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона.

День не подходит для похудения – не стоит напрасно тратить время и силы, лучше направить эти ресурсы на решение более перспективных задач.

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Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни: пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, с большой долей вероятности станет причиной серьезного недуга. Можно – и нужно – пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, фиточаи и отвары целебных – успокаивающих – трав.

Разрешается устраивать застолья для семьи и близких людей, вот только, составляя меню, необходимо соблюдать чувство меры.

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