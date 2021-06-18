Лунная диета на 19 июня: день, когда нужно пить свежевыжатые соки

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

19 июня - 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов.

День не подходит для похудения – не стоит напрасно тратить время и силы, лучше направить эти ресурсы на решение более перспективных задач.

Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга. Можно – и нужно – пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, фиточаи и отвары целебных – успокаивающих – трав.

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Разрешается также устраивать застолья для семьи и близких людей, ради такого случая можно приготовить вкусные и одновременно полезные блюда – например, такие как овощная запеканка с томатами и фаршированные шампиньоны.

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