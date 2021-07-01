Лунная диета на 2 июля: день, когда отказываться от пищи нежелательно

Лунная диета на 2 июля: день, когда отказываться от пищи нежелательно

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

День нейтрален для похудения: от мероприятий, направленных на потерю веса, толку не будет, так что связанную с ними энергию лучше направить в иное – более конструктивное – русло.

Более того, отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри. Впрочем, переедать тоже не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным.

Также читайте Нежная кабачковая икра - рецепт от Андрея Величко

Также необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого. Мясо в это время лучше заменить овощами и фруктами, которые можно употреблять в пищу без всяких ограничений – например, можно приготовить кабачковую икру или брокколи на пару. Стоит также обратить внимание на свежевыжатые соки – причем как фруктовые, так овощные или фиточаи.

Читайте также: Завтрак худеющего: что есть, когда вы на диете

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку