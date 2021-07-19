Лунная диета на 20 июля: день, когда нужно пить как можно больше чистой воды

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
20 июля - 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца.
День благоприятен для похудения.
Лучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.
Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами – желательно миндалем. На завтрак можно приготовить овсяный омлет с овощами, на обед – овощное ризотто.
Необходимо также пить как можно больше чистой воды, отваров из лечебных трав и фиточаев.
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