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Лунная диета на 20 июня: день,  когда нужно пить много воды

Лунная диета на 20 июня: день,  когда нужно пить много воды

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

20 июня - 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов. 

День благоприятен для похудения. 

Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача. 

Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами – желательно миндальными. На завтрак можно приготовить омлет со шпинатом, на обед – ризотто с креветками

Необходимо также пить как можно больше чистой воды, отваров из лечебных трав и фиточаев. 

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