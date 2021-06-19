Лунная диета на 20 июня: день,  когда нужно пить много воды

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
20 июня - 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов.
День благоприятен для похудения.
Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.
Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами – желательно миндальными. На завтрак можно приготовить омлет со шпинатом, на обед – ризотто с креветками.
Необходимо также пить как можно больше чистой воды, отваров из лечебных трав и фиточаев.
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