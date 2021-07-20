Лунная диета на 21 июля: день, когда еда должна быть легкой и постной

Лунная диета на 21 июля: день, когда еда должна быть легкой и постной

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

21 июля - 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца.

Нейтральный день для похудения – ни отказ от пищи, ни полноценный рацион на состояние организма не повлияют.

Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и желательно постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение – ранние яблоки, они могут негативно повлиять на состоянии кишечника. Рекомендуется также включить в рацион семечки – особенно тыквенные – и орехи.

Также читайте Рецепт чизкейка со свежими ягодами на основе из печенья

Целебную силу приобретает вода, поэтому пить нужно как можно больше. Несомненную пользу принесут соки, отвары целебных трав и фиточаи.

Читайте также: Диета на гречке: эффективность, особенности, плюсы и минусы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку