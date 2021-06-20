Лунная диета на 21 июня: день, когда необходимо отказаться от мясной пищи

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

21 июня - 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона.

Нейтральный день для похудения – ни отказ от пищи, ни полноценный рацион на состояние организма не повлияют.

Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и, желательно, постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение – ранние яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника. Рекомендуется также включить в рацион семечки и орехи.

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Целебную силу приобретет вода, поэтому пить нужно как можно больше. Несомненную пользу принесут соки – особенно виноградный, а также отвары целебных трав и фиточаи.

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