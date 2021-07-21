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Лунная диета на 22 июля: день, когда не стоит мучить себя отказом от еды

Лунная диета на 22 июля: день, когда не стоит мучить себя отказом от еды

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

22 июля - 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога. 

День не подходит для похудения, поэтому не стоит мучить себя отказом от еды. 

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров (прежде всего шиповникового и облепихового) и детокс-меню. 

Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет "есть" себя изнури. Желательно включить в рацион каши из цельнозерновых круп, а также блюда из морепродуктов – они позволят пополнить количество йода в организме. Рекомендуются блюда из неочищенной овсянки, креветок и мидий. 

В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки. 

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