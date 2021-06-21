Лунная диета на 22 июня: день, когда нельзя голодать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

22 июня - 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона.

День не подходит для похудения, поэтому не стоит мучить себя отказом от еды.

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров (прежде всего шиповникового и облепихового) и детокс-меню.

Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет "есть" себя изнури. Желательно включить в рацион морепродукты и каши из цельнозерновых круп, а также блюда из креветок и мидий – они позволят пополнить количество йода в организме. Рекомендуются блюда из неочищенной овсянки, креветок и мидий.

В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки.

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