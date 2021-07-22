Лунная диета на 23 июля: день, когда можно устраивать застолья

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.
23 июля - 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога.
День не подходит для похудения – усилия, предпринятые в этом направлении, успехом не увенчаются.
Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не лучшим образом отразится на состоянии здоровья. Тем, кто за ним следит, нужно сделать приоритетом в питании овощи, фрукты и свежевыжатые – без добавления сахара – соки.
Особое внимание необходимо уделить орехам, королем которых в этот день является миндаль, зеленый салат с которым может стать фаворитом нынешнего дня.
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