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Лунная диета на 23 июля: день, когда можно устраивать застолья

Лунная диета на 23 июля: день, когда можно устраивать застолья

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Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

23 июля - 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога. 

День не подходит для похудения – усилия, предпринятые в этом направлении, успехом не увенчаются. 

Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не лучшим образом отразится на состоянии здоровья. Тем, кто за ним следит, нужно сделать приоритетом в питании овощи, фрукты и свежевыжатые – без добавления сахара – соки. 

Особое внимание необходимо уделить орехам, королем которых в этот день является миндаль, зеленый салат с которым может стать фаворитом нынешнего дня. 

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