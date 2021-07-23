Лунная диета на 24 июля: день, когда можно есть острое и соленое

Лунная диета на 24 июля: день, когда можно есть острое и соленое

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

24 июля - 15-й лунный день, полнолуние в знаке Водолея.

День подходит для похудения и начала диеты – главное, определиться с тем, какое именно ограничение в питании вам подходит, для этого необходимо обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

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Редкое время, когда можно есть многое из того, что хочется, включая острое и соленое, а вот мясо и грибы все-таки рекомендуется исключить – они лягут на желудок чрезмерной тяжестью. Можно, например, включить в рацион ягоды, приготовив из них кисель, желе, морс или пирог из низкокалорийного теста.

Велик риск отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов.

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