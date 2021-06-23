Лунная диета на 24 июня: день, когда можно есть острое и соленое

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

24 июня - 15-й лунный день, новолуние в знаке Стрельца

День подходит для похудения и начала диеты – главное, определиться с тем, какое именно ограничение в питании вам подходит, для чего необходимо обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Редкое время, когда можно есть многое из того, что хочется, включая острое и соленое, а вот мясо и грибы все-таки рекомендуется исключить – они лягут на желудок чрезмерной тяжестью. Можно, например, включить в рацион перловую кашу, смородиновый кисель и пирог с ягодами.

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Велик риск отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов – согласно словам булгаковского героя, последняя должна быть только первой.

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