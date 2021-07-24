Лунная диета на 25 июля: день, когда нельзя переедать

Лунная диета на 25 июля: день, когда нельзя переедать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

25 июля - 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея.

Нейтральный день для похудения: от начала диеты или, наоборот, полноценного питания – ничего не зависеть не будет, так что лучше не мучить себя без пользы.

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Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения (исключение составляет речная и морская рыба), грибы же лучше отваривать и запекать, а не жарить с луком и картофелем. Нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – желудок нуждается в нагрузке. Необходимо включить в рацион такие легкие и полезные блюда, как холодный свекольник, рис с овощами и ягодный морс.

При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

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