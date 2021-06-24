Лунная диета на 25 июня: день, когда нужно придерживаться детокс-меню

Лунная диета на 25 июня: день, когда нужно придерживаться детокс-меню

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

25 июня - 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога.

Нейтральный день для похудения: от начала диеты или, наоборот, полноценного питания – ничего зависеть не будет, так что лучше не мучить себя без пользы.

Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения (исключение составляет речная и морская рыба), а грибы лучше отваривать и запекать, а не жарить с луком и картофелем. Нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – желудок нуждается в нагрузке. Нужно включить в рацион такие легкие и полезные блюда, как холодный свекольник, рис с овощами и малиновый лимонад.

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При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

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