Лунная диета на 26 июля: день, когда нужно пить больше воды

Лунная диета на 26 июля: день, когда нужно пить больше воды

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

26 июля - 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рыб.

Хороший день для похудения.

Можно голодать и поститься – это позволит очистить организм от накопленных за последнее время шлаков и токсинов. Правда, делать это можно только после консультации с лечащим врачом, в противном случае вместо пользы легко можно получить вред.

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В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью, приготовив лобио – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты. Желательно пить больше воды и свежевыжатых соков.

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