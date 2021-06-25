Лунная диета на 26 июня: день, когда нельзя переедать

Лунная диета на 26 июня: день, когда нельзя переедать

Как составить свой рацион на весь день в соответствии с лунным календарем.

26 июня - 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерога

Хороший день для похудения.

Можно голодать и поститься – это позволит очистить организм от накопленных за последнее время шлаков и токсинов. Правда, делать это можно только после консультации с лечащим врачом, в противном случае вместо пользы легко можно получить вред.

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В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Также необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью, – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты, благо, сейчас их сезон.

Желательно пить больше воды и свежевыжатых соков.

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